ऑस्‍ट्रेलिया की टीम के तेज गेंदबाज पैट कमिंस (Pat Cummins) इस वक्‍त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. हर तरफ उनकी वाहवाही कर रहा है. भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच कमिंस द्वारा किए गए एक नेक काम के कारण अब हर कोई उनका फैन हो गया है. कमिंस ने भारत में ऑक्‍सीजन की कमी को देखते हुए पीएम केयर्स फंड में 50 हजार डॉलर देने का फैसला किया है.

पैट कमिंस (Pat Cummins) इस वक्‍त आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स की तरफ से खेल रहे हैं. उनके इस कदम की सराहना करते हुए भज्‍जी ने शुक्रिया कहने के लिए हाथ जोड़ने वाली इमोजी शेयर की.

