एशेज सीरीज (The Ashes 2021-22) के शुरुआती दो मैचों में मिली बुरी तरह हार के चलते इंग्‍लैंड के कप्‍तान जो रूट (Joe Root) काफी दबाव में हैं. चारों तरफ से उनकी कप्‍तानी की आलोचना (AUS vs ENG Test) हो रही है. माना जा रहा है कि इंग्‍लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) जल्‍द ही उन्‍हें कप्‍तानी से मुक्‍त करने को लेकर भी विचार कर सकता है. जो रूट ने इस प्रकार की अफवाहों को दरकिनार करते हुए साफ किया क‍ि उनका फोकस इस वक्‍त केवल ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले तीसरे टेस्‍ट मैच पर है. 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्‍ट में दोनों टीमें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर आमन सामने होंगी.

मीडिया से बातचीत के दौरान रूट ने कहा, "केवल एक चीज जिसे लेकर मैं चिंतित हूं वह है जीत. मेलबर्न में अच्छी शुरुआत और यह सुनिश्चित करना कि हम पहले कुछ घंटों में बेहतर प्रदर्शन करें."

कप्तान ने एडिलेड हार के बाद अपनी टिप्पणी को भी स्पष्ट किया, जहां उन्होंने तेज गेंदबाजों स्टुअर्ट ब्रॉड, जिमी एंडरसन और बेन स्टोक्स की शॉर्ट-पिच डिलीवरी को टीम के लिए नुकसान बताया था.

सेन रेडियो ने रूट के हवाले से कहा, “मुझे लगता है कि कई मौकों पर हमें वह गेंदें थोड़ी गलत लगी थी. ऐसा नहीं है कि तेज गेंदबाज अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि वे सभी असाधारण गेंदबाज हैं. यह किसी एक की गलती नहीं थी, बल्कि सामूहिक रूप से सबकी गलती थी.”