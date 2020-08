पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिन गेंदबाज दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने आयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन (Ram Mandir Bhumi Pujan) पर खुशी जाहिर की है. कनेरिया ने कहा है कि यह बेहद खुशी का पल है और पूरे विश्व में इसे लेकर खुशी की लहर है. Also Read - राम मंदिर भूमिपूजन पर 'भगवान राम', 'माता सीता' और 'लक्ष्मण' ने ऐसे दी लोगों को बधाई

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बुधवार को राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी. इस भूमि पूजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) और राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (RSS) के मुखिया मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) भी शामिल रहे. Also Read - अमेरिका भी राममय: न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के बोर्ड पर भगवान राम और मंदिर का नक्शा

कनेरिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘भगवान राम की सुंदरता उनके चरित्र में है उनके नाम में नहीं. वह असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक हैं. आज पूरे विश्व में खुशी की लहर है. यह बेहद खुशी का पल है.’ Also Read - राम मंदिर का भूमि पूजन करते हुए PM मोदी को देखकर मां हीराबेन हुईं भावुक, हाथ जोड़े देख रहीं थींं TV

The beauty of Lord Rama lies in his character, not in his name. He is a symbol of the victory of right over the evil. There is wave of happiness across the world today. It is a moment of great satisfaction. #JaiShriRam pic.twitter.com/wUahN0SjOk

— Danish Kaneria (@DanishKaneria61) August 5, 2020