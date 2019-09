मुंबई: भारतीय कप्तान विराट कोहली के सहयोग से शुरू हुए ‘इंडियन स्पोर्ट्स आनर्स’ का दूसरा चरण शुक्रवार को आयोजित होगा जिसमें 17 खेल स्पर्धाओं के शीर्ष खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा. आरपी-एसजी ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयंका और कोहली की मदद से ‘इंडियन स्पोर्ट्स आनर्स’ (आईएसएच) शुरू किया गया था. यह सालाना कार्यक्रम है जिसे फरवरी में कराया जाना था लेकिन पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने के बाद इन्हें स्थगित कर दिया गया.

आईएसएच ज्यूरी सदस्य इसमें 11 वर्गों के विजेताओं की घोषणा करेंगे जिसमें पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, सरदार सिंह, महेश भूपति, पीटी ऊषा और अंजलि भागवत शामिल हैं.

They have made the country proud on the globe stage and we are delighted to present you the jury members of Indian Sports Honours 2019!@imsardarsingh8@Abhinav_Bindra@Maheshbhupathi@PTUshaOfficial@AnjaliOlympian#IndianSportsHonours #bluerising pic.twitter.com/SL0mt2Dw3l — Indian Sports Honours (@sportshonours) September 26, 2019

इन 11 ज्यूरी सम्मानों के अलावा छह ‘पापुलर च्वाइस आनर्स’ पुरस्कार भी शामिल हैं जिन्हें ट्विटर पर आनलाइन मतदान प्रक्रिया के जरिए चुना जाएगा.

ये हैं कुछ नॉमिनेशन:

Together they play, together they bring laurels for the country. Here are the nominees for Team Of The Year!#IndianSportsHonours #bluerising pic.twitter.com/VenpbMbY0a — Indian Sports Honours (@sportshonours) September 20, 2019

सभी वर्गों के खिलाड़ियों के नामांकन की छंटनी भारतीय खेल पत्रकार संघ (एसजेएफआई) के 200 पत्रकारों ने की है.