चैंपियन रेसलर द अंडरटेकर (The Undertaker) ने इस रविवार को अपने रेसलिंग करियर से संन्यास (Undertaker Retirement) ले लिया. वह रविवार को आखिरी बार रिंग में उतरे. अंडरटेकर का असली नाम मार्क विलियम कालावे है. उन्होंने पूरे 30 तक रेसलिंग की दुनिया में अपना जलवा कायम रखा. Also Read - तीन दशक के बाद WWE के दिग्गज अंडरटेकर ने किया संन्यास का ऐलान; फैंस ने कहा #ThankYouTaker

अंडरटेकर ने पहली बार 22 नवंबर 1990 को रेसलिंग की दुनिया में सर्वाइवर सीरीज से ही अपना डेब्यू किया था. 30 साल बाद इसी तारीख को उन्होंने अपने शानदार करियर का अंत किया. अपनी रिटायरमेंट के दिन अंडरटेकर ने अपने कैरेक्टर के अनुरूप भावभंगिमाओं और कॉस्ट्यूम के साथ अंतिम बार रिंग में कदम रखा. Also Read - WWE Super ShowDown 2020 Full Results, Match Highlights: अंडरटेकर की रिंग में वापसी, एजे स्‍टाइल्‍स को हराकर बने...

बीते सप्ताह आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में अंडरटेकर ने कहा था कि उन्हें अपने करियर (Undertaker WWE Career) पर गर्व है और अपनी उपलब्धियों तथा लोगों से मिले अपार प्यार को देखते हुए उन्हें किसी और चीज की चाह नहीं. Also Read - Video: पल्लू से मुंह ढक कर 'मेरा चांद' पर नाचीं सपना चौधरी, देखकर खली भी हो गए फ्लैट

55 वर्षीय इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपना आखिरी मैच WWE के रेसलमीनिया (WrestleMania) 36 में खेला था. अप्रैल में खेले इस मैच में वह एजे स्टाइल्स से भिड़े थे, जहां डेडमैन के नाम से मशहूर इस दिग्गज ने जीत हासिल की थी.

The @undertaker laid his legendary career to rest with an emotional farewell at #SurvivorSeries. #ThankYouTakerhttps://t.co/OKXLDxxmXm pic.twitter.com/vgzKRkaT7F

— WWE (@WWE) November 23, 2020