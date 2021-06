India vs Pakistan: पाकिस्‍तान की टीम के पूर्व कप्‍तान इंजमाम उल हक (Inzamam Ul Haq) का कहना है कि भारत-पाक के बीच सीरीज एक वक्‍त में एशेज (The Ashes) से भी ज्‍यादा उत्‍साह पैदा करने वाली होती थी. एशेज सीरीज इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया (Australia vs England) के बीच खेली जाती है, जिसमें बड़ी संख्‍या में फैन्‍स की भागीदारी देखने को मिलती है. Also Read - Deepak Chahar का गजनी लुक हुआ वायरल, साक्षी धोनी बोली- खतरनाक...

दोनों पड़ोसी देशों के बीच खराब संबंधों के चलते अब भारत और पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) केवल आईसीसी के टूर्नामेंट व एशिया कप (Asia Cup) के दौरान ही आमने-सामने आते हैं. मौजूदा वक्‍त के लगभग सभी क्रिकेटर्स भारत-पाक द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेल पाए हैं.

स्‍पोर्ट्स स्‍टार को दिए इंटरव्‍यू में इंजमाम उल हक (Inzamam Ul Haq) ने कहा, "एक समय था जब भारत और पाकिस्‍तान के बीच सीरीज एशेज से भी ज्‍यादा फॉलो की जाती थी. फैन्‍स मैच के हर एक पल का लुत्‍फ उठाते थे. खेल और क्रिकेटर्स के भले के लिए ये अच्‍छा होगा कि एशिया कप और भारत-पाक सीरीज का आयोजन किया जाए."

इंजमाम उल हक (Inzamam Ul Haq) का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बेहद शानदार रहा है. उन्‍होंने कहा, “हरएक मुकाबला जरूरी है. हमारे वक्‍त में एशिया कप एक ऐसा टूर्नामेंट था जब टॉप टीमें मुकाबला लड़ती थी. आप जितना ज्‍यादा हाई क्‍वालिटी क्रिकेट खेलते हो उतना ही ज्‍यादा अपनी स्किल को सुधार पाते हो.”

“अगर इंडिया की टीम पाकिस्‍तान में खेलती है तो यहां के सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्‍ठ देने का प्रयास करते हैं क्‍योंकि उन्‍हें मैच की तीव्रता का पता होता है. इससे एक खिलाड़ी को ही खुद को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिलता बल्कि फैन्‍स से सराहना भी मिलती है. मेरी नजर में ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन होना काफी जरूरी है.”