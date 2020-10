भारतीय टीम के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज कृष्णमचारी श्रीकांत (Krishnamachari Srikkanth) पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) की उस टिप्पणी से खुश नहीं हैं, जो उन्होंने भारतीय युवा ओपनर केएल राहुल (KL Rahul) के टेस्ट टीम में वापसी पर की है। केएल राहुल को आगामी ऑस्ट्रेलियाई दौरे (India vs Australia Test Series) के लिए टेस्ट टीम में भी चुना गया है। मांजरेकर ने चयनकर्ताओं के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि आईपीएल फॉर्म के आधार पर टेस्ट टीम में जगह देने से गलत उदाहरण सेट करने की शुरुआत हुई है। Also Read - जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट हॉल से नाम की पर्पल कैप, इस खिलाड़ी से छीना ताज

कृष्णमचारी श्रीकांत ने मांजरेकर की इस टिप्पणी की आलोचना की है और उन्हें केएल राहुल के टेस्ट आंकड़े देखने की सलाह दी है। राहुल इन दिनों आईपीएल (IPL 2020) में भी शानदार फॉर्म में हैं और इस सीजन उनके नाम 12 मैच खेलकर सर्वाधिक 595 रन हैं।

You set a bad precedent when you recall a player for Tests on IPL performance. Especially if the player has been an abject failure in his last few Tests. Whether that player succeeds or fails is irrelevant, such selections massively demotivate Ranji players. #INDvsAUS

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) October 27, 2020