आज से 20 साल पहले पहले 11-15 मार्च 2001 का दिन भारतीय क्रिकेट का वह स्वर्णिम क्षण है, जिसने भारतीय टीम की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी. टीम इंडिया यहां कोलकाता में एक ऐसी टीम के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने उतरी थी, जिस उस काल का 'बाली' माना जाता था. यह टीम थी ऑस्ट्रेलिया, जो स्टीव वॉ की कप्तानी में खेल रही थी. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की ताकत उस वक्त ऐसी थी कि मानों उसे देखकर विरोधी टीम का आधा बल भी ऑस्ट्रेलिया में ट्रांस्फर हो जाता था. यह टीम दुनिया की हर टीम को अपने घर में ही नहीं बल्कि उसके घर में जाकर हरा रही थी.

भारत के खिलाफ पस्त हुई ‘बाली’ जैसी ऑस्ट्रेलिया

स्टीव वॉ इस टीम के कप्तान थे और इस बार कंगारू टीम भारत दौरे पर आई थी. ऑस्ट्रेलिया लगातार पिछले 15 टेस्ट मैच जीतकर यहां पहुंची थी और उसने 3 टेस्ट की सीरीज के पहले मैच (मुंबई टेस्ट) में भी भारत को 3 दिन से भी कम समय में मात दे दी थी. सीरीज का दूसरा टेस्ट कोलकाता में खेला जाना था. भारतीय टीम की कमान अभी-अभी सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के हाथ में आई थी. ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय टीम पस्त दिख रही थी लेकिन कप्तान सौरव गांगुली को कोई कमाल करके दिखाना था.

इंतजार कर रहा था नया इतिहास

पहला टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया कोलकाता टेस्ट में भी पराजय की ओर बढ़ ही चुकी थी. ऑस्ट्रेलिया ने कोलकाता टेस्ट (IND vs AUS Kolkata Test 2001) में पहली पारी में 445 रन बनाए थे. इसके जवाब में टीम इंडिया मात्र 171 रन पर ढेर हो गई. टीम इंडिया यहां 274 रन पीछे थी. भारत की कमजोर मानी जा रही टीम के सामने 274 रन की लीड देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव वॉल ने भारत को फॉलोऑन देने का फैसला किया. असली खेल यहीं से शुरू हुआ. फॉलोऑन को मजबूर हुई टीम इंडिया की हालत देखकर किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इस टेस्ट मैच को बचा भी लेगी. लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ.

