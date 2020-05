भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि इस बार की ईद कई अनगिनत कारणों से पहले जैसी नहीं रहा. सोमवार को देश के अधिकतर हिस्सों में ईद मनाई गई. सानिया ने साथ ही उन लोगों के लिए भी दुआ करने की अपील की जो इस समय कोरोनावायरस से पीड़ित हैं. Also Read - शमी ने ईद के मौके पर रवि शास्त्री को बिरयानी और खीर भेजकर दिया सरप्राइज, हेड कोच ने किया रिएक्ट

सानिया ने अपने ऑफिशियल टिवटर हैंडल पर लिखा, 'इस बार की ईद कई अनगिनत कारणों की वजह से पहले जैसा नहीं रही. इस ईद पर, चलो जरूरतमंदों के बारे में भी थोड़ा सोचते हैं, जो अपने जीवन के लिए कोरोनावायरस महामारी से लड़ रहे हैं और वे लोग जो विमान दुर्घटना या किसी अन्य चीज के कारण जान गंवा चुके हैं. ऐसे लोगों और उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें.'

This Eid ,

It just doesn’t feel the same for countless reasons !

This Eid lets think a little more about the needy ,a little more about the less fortunate ,a little more about the ones fighting for their lives and about the ones that have lost their lives due to a pandemic…

— Sania Mirza (@MirzaSania) May 25, 2020