ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टेस्ट मैच में विकेट 3 से शिकस्त दी. भारत ने ऑस्ट्रेलिया (India Beat Australia) को उसके घर में ही 2-1 से हराकर टेस्ट सीरीज अपने नाम की है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद सभी इसके जश्न में मशगूल हैं. भारत की इस ऐतिहासिक जीत में ऋषभ पंत और शुबमन गिल हीरो साबित हुए. ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भी टीम इंडिया को बधाई दी. Also Read - Kevin Pietersen का हिंदी में ट्वीट, बोले- ऑस्ट्रेलिया जीत का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन असली टीम से सावधान

उधर, अपने ट्वीट के जरिये चीजों को मजाकिया अंदाज में लिखने में माहिर पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) ने एक ट्रक की फोटो के साथ लिखा, ‘खुशी के मारे पागल….यह नया भारत है. घर में घुसकर मारता है. एडिलेड में जो हुआ उसके बाद इन युवाओं ने हमें जीवन भर का आनंद दिया है. हम विश्व कप जीते हैं लेकिन यह विशेष है….यही कारण है कि पंत काफी खास है.’

EVERY SESSION WE DISCOVERED A NEW HERO.

Every time we got hit, we stayed put & stood taller. We pushed boundaries of belief to play fearless but not careless cricket. Injuries & uncertainties were countered with poise & confidence. One of the greatest series wins!

Congrats India. pic.twitter.com/ZtCChUURLV — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 19, 2021

वहीं, सचिन तेंदुलकर ने कहा कि टीम को हर सत्र में नया नायक मिला. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘हर बार जब हमारे हौसले को ठेस पहुंची, हमने संघर्ष किया टक्कर दी. हमने निडर लेकिन बेपरवाही से नहीं, क्रिकेट खेलने का आत्मविश्वास दिखाया. चोटों और अनिश्चितताओं का जज्बे और आत्मविश्वास के साथ सामना किया. यह सबसे बड़ी सीरीज जीत में से एक है. भारत को बधाई.’

Just a remarkable win…To go to Australia and win a test series in this way ..will be remembered in the history of indian cricket forever ..Bcci announces a 5 cr bonus for the team ..The value of this win is beyond any number ..well done to every member of the touring party.. — Sourav Ganguly (@SGanguly99) January 19, 2021

पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने ट्वीट किया, ‘एक उल्लेखनीय जीत, ऑस्ट्रेलिया जाकर इस तरह से एक टेस्ट सीरीज जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा. BCCI ने टीम को पांच करोड़ रुपये का बोनस देने की घोषणा की. यह जीत किसी कीमत से परे है. दौरे पर गये सभी खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया.’

WHAT A WIN!!! Yessssss. To everyone who doubted us after Adelaide, stand up and take notice. Exemplary performance but the grit and determination was the standout for us the whole way. Well done to all the boys and the management. Enjoy this historic feat lads. Cheers 👏🏼🇮🇳 @BCCI pic.twitter.com/CgWElgOOO1 — Virat Kohli (@imVkohli) January 19, 2021

सीरीज के पहले टेस्ट के बाद पितृत्व अवकाश पर भारत आने वाले टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली ने ट्विटर पर लिखा, ‘शानदार जीत, हां, जिसने भी एडीलेड के बाद हमारी क्षमता पर शक किया, उन्हें हमारे प्रदर्शन को देखना चाहिए. अनुकरणीय प्रदर्शन लेकिन हमारा धैर्य और दृढ़ संकल्प देखने लायक था. सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया इस ऐतिहासिक उपलब्धि का आनंद लें.’

(इनपुट: एजेंसी)