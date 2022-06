भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को पूर्व पुरुष और महिला क्रिकेटरों के साथ पूर्व अंपायरों की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की. जिसके बाद टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने बोर्ड को तहे दिल से शुक्रिया कहा है.Also Read - नीलामी से बंपर कमाई के बाद BCCI ने खोली पूर्व क्रिकेटर्स के लिए झोली, अब इतना हुआ वेतन

कैफ ने बीसीसीआई सेक्रटरी जय शाह (Jay Shah) के उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने लिखा था कि, “मुझे पूर्व क्रिकेटरों (पुरुषों और महिलाओं) और मैच अधिकारियों की मासिक पेंशन में वृद्धि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. लगभग 900 कर्मचारी इसका लाभ उठाएंगे और लगभग 75% कर्मचारी 100% वृद्धि के लाभार्थी होंगे.” Also Read - IPL media rights : बीसीसीआई को अब तक 46000 करोड़ की बंपर कमाई, दुनिया की सबसे अमीर लीग होगी IPL

Thanks BCCI, this means a lot to retired players. My father, Mohammad Tarif, is always very happy when he gets his pension. Money gives security, recognition makes you proud.@BCCI @SGanguly99 @JayShah https://t.co/BraaYW2G8q

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 13, 2022