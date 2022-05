Thomas Cup: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने रविवार को बैंकॉक में जर्मनी को 5-0 से करारी शिकस्त देकर थॉमस कप में अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की. विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन (Lakshya Sen) ने विश्व में 64वें नंबर के खिलाड़ी मैक्स वीजकिर्चेन (Max Weisskirchen) पर 21-16, 21-13 से आसान जीत के साथ भारतीयों के लिए शानदार नींव रखी.Also Read - बुलडोजर पर जारी सियासत के बीच BJP का दावा- 'तुर्कमान गेट पर सबसे पहले इंदिरा गांधी ने ही...'

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी को हालांकि जोन्स राल्फी यानसेन और मार्विन सीडेल के खिलाफ करीब एक घंटे तक चले मैच में 21-15, 10-21, 21-13 से जीत दर्ज करने के लिये तीन गेम तक जूझना पड़ा. Also Read - आईपीएल 2022: पहले बच्चे के जन्म के लिए गुयाना लौटे शिमरोन हेटमायर, राजस्थान रॉयल्स ने किया ऐलान

विश्व में 11वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने धीमी शुरुआत से उबरकर काइ शैफर पर 18-21, 21-9, 21-11 से जीत दर्ज करके भारत को ग्रुप सी के इस मुकाबले में 3-0 की अजेय बढ़त दिला दी. Also Read - मदर्स डे पर Anand Mahindra ने Idli Amma को तोहफे में दिया घर, जानें कौन हैं चर्चित इडली अम्मा?

एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला ने ब्योर्न गीस और जान कॉलिन वोएलकर को दूसरे पुरुष युगल मुकाबले में 25-23, 21-15 से हराया जबकि विश्व में 23वें नंबर के एचएस प्रणय ने मैथियास किकलिट्ज़ को 21-9, 21-9 से पराजित किया जिससे भारत ने जर्मनी का 5-0 से सूपड़ा साफ किया.

Cakewalk for @PRANNOYHSPRI and #TeamIndia starts off their #ThomasCup campaign with clinical 5️⃣-0️⃣ win over Germany 🔥

Great start boys, keep it up! 👏#TUC2022 #Bangkok2022 #IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/5cSz8MiKyz

— BAI Media (@BAI_Media) May 8, 2022