कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच जहां लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं इस बीच दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) के घर तीन बार चोरी का प्रयास हो चुका है। स्टेन ने कहा है कि पिछले शुक्रवार से लेकर अब तक असामाजिक तत्वों ने तीन बार उनके घर में चोरी करने का प्रयास किया है।

स्टेन ने ट्वीट कर बताया कि अंतिम प्रयास के दौरान उनकी मां बहुत डर गई थी। स्टेन ने ट्विटर पर लिखा, “शुक्रवार से लेकर अब तक मेरे घर में तीन बार चोरी करने के प्रयास हो चुके हैं। कल तो उन्होंने मेरे दोस्त की कार ही नष्ट कर दी और आज रात उन्होंने मेरी मां को बहुत डरा दिया, जो कि घर में अकेली थी। निश्चित तौर पर, कोरोना लोगों को अवसाद की ओर ढकेल रहा है। आप लोग सुरक्षित रहिए।”

3 attempted break ins since Friday at my house. Yesterday they destroyed my friends car and tonight scared the hell outa my mom who was alone at home.

Rona definitely pushing people into desperation and I realize this tweet helps fuck all. Stay safe people

— Dale Steyn (@DaleSteyn62) June 10, 2020