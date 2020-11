महान गोल्फर टाइगर वुड्स (Tiger Woods) अपने 11 वर्षीय बेटे चार्ली के साथ टीम बनाकर खेलते दिखाई देंगे. वह रिट्ज कार्लटन गोल्फ क्लब में आयोजित होने वाली पीएनसी चैंपियनशिप में अपने बेटे के साथ हिस्सा लेंगे. यह टूर्नामेंट 17 से 20 दिसंबर तक आयोजित होगा. पिता-बेटे के नाम से मशहूर यह पीएनसी चैंपियनशिप पीजीए टूर के शीर्ष और एलपीजीए टूर के खिलाड़ियों को एक साथ लेकर आती है. Also Read - Tiger Woods had five drugs in system at time of arrest | टाइगर वुड्स के शरीर में पांच ड्रग्स मिले

इस टूर्नामेंट में परिवार के लोगों को टीम के रूप में हिस्सा लेने का मौका मिलता है. टाइगर वुड्स अपने अपने बेटे के साथ यह टूर्नामेंट खेलने को उत्साहित हैं. वुड्स के बेटे चार्ली ने फ्लोरिडा में जूनियर गोल्फर के तौर पर अपना नाम स्थापित कर लिया है. Also Read - Tiger Woods withdraws from Dubai Desert Classic with back spasms | दुबई डेजर्ट क्लासिक से वुड्स ने नाम वापस लिया

उन्होंने कहा, ‘मैं बयान नहीं कर सकता कि अपने बेटे चार्ली के साथ पहेल आधिकारिक टूर्नामेंट में गोल्फ खेलने को लेकर मैं कितना उत्साहित हूं. जूनियर गोल्फर के तौर पर उनके आगे बढ़ते देखना शानदार है.’ वुड्स को कई जूनियर टूर्नामेंट्स में चार्ली के साथ कैडी के रूप में देखा गया है.

इस मौके पर वुड्स ने कहा, ‘मैं अभी भी जीत रहा हूं, वह शुरुआत कर रहे हैं. वह समझ रहे हैं कि कैसे खेला जाता है. वह मुझसे सही सवाल पूछते हैं. इसलिए उनके साथ खेलना शानदार होगा. यह मुझे काफी हद तक मेरे और मेरे पिता की याद दिलाता है.’

वुड्स से पूछा गया कि क्या चार्ली उनसे अच्छे हैं क्या? वुड्स ने कहा, “मैं नहीं जानता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके अंदर कितनी भूख है। यह पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर है।”