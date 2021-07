Tokyo Olympic 2020: टोक्यो ओलंपिक में भारत को मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) के बाद अपने दूसरे पदक का अभी तक इंतजार था, यह लंबा इंतजार आज बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन (Lovlina Borgohain) ने खत्म कर दिया. इस मुक्केबाज ने शुक्रवार को (64-69 किलो भारवर्ग) में चीनी ताइपे की नीन-चिन चेन (Nien-Chin Chen) को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की. लवलीना का सेमीफाइनल मुकाबला भी अब से कुछ ही देर में खेला जाएगा. इस मैच में वह तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली (Busenaz Sürmeneli) के खिलाफ रिंग में उतरेंगी.Also Read - Tokyo Olympics 2020 Day 8 Live Updates: इतिहास रचने की कगार पर बॉक्सर Lovlina Borgohain, भारत का दूसरा मेडल पक्का

हालांकि अभी मेडल का रंग तय नहीं हुआ है उनके पास इसे गोल्ड में बदलने का भी मौका है. मैच की शुरुआत से ही लवलीना ने इस मैच पर अपनी पकड़ कस ली और चीनी ताईपे की मुक्केबाज पर मौके बनाते हुए अच्छे पंच लगाए. इस मुकाबले में उन्हें उनके लंबे कद का फायदा भी मिल रहा था. असम की इस 23 वर्षीय मुक्केबाज की मेहनत भारत के लिए ओलंपिक खेलों में शानदार खुशियां लेकर आई है. भारत को पिछले 7 दिन से ही अपने दूसरे मेडल का इंतजार था.

CREATES HISTORY 🤩@LovlinaBorgohai puts up a brilliant performance and secures 1st medal for 🇮🇳 from boxing in 69 kg at @Tokyo2020 She beat Chinese Taipei's Chen NC 4-1 in QF to reach semis 🥳#RingKeBaazigar#boxing#Tokyo2020#Cheer4India#TeamIndia pic.twitter.com/28cpzoUxZY

— Boxing Federation (@BFI_official) July 30, 2021