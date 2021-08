Lovlina Borgohain Clinch Bronze Medal in Her Maiden Olympics: ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग ले रहीं भारत की युवा महिला बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन (Lovlina Borgohain) ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर देश का सिर ऊंचा किया है. महिला बॉक्सिंग के 69 किलो भार वर्ग में खेलने वालीं लवलीना को बुधवार को दुनिया की नंबर एक बॉक्सर तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. अगर इस मैच में वह जीत दर्ज करती तो फिर इस वेट कैटिगरी के फाइनल में गोल्ड मेडल पर अपना दावा ठोकतीं. लेकिन अपने पहले ही ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं हैं.Also Read - Tokyo Olympic 2020: टोक्यो में इतिहास रचने उतरेगी महिला हॉकी टीम; देखें 4 अगस्त का पूरा शेड्यूल

असम की यह 23 वर्षीय मुक्केबाज लवलीना (Lovlina Borgohain Bronze Medal) ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली देश की तीसरी बॉक्सर बनी हैं. इससे पहले पुरुष बॉक्सिंग में विजेंदर सिंह (75 kg) 2008 बीजिंग ओलंपिक, जबकि एमसी मैरी कॉम (51 kg) 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था. Also Read - Tokyo Olympic 2020: पुरुष टीम चूकी, देश को अब महिला हॉकी टीम से गोल्ड की उम्मीद

𝐁𝐑𝐎𝐍𝐙𝐄 𝐈𝐓 𝐈𝐒 🥳

We are proud of you @LovlinaBorgohai , you went on to @Tokyo2020 to play your maiden #Olympics and clinched 🥉 in it.

It's a all time 3️⃣rd Olympic medal from #Boxing for 🇮🇳.#RingKeBaazigar#Tokyo2020#Cheer4India#TeamIndia pic.twitter.com/snmCiuWwtL

— Boxing Federation (@BFI_official) August 4, 2021