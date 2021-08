हॉकी में अपनी खोई प्रतिष्ठा फिर से हासिल करने का मकसद लेकर टोक्यो पहुंची भारतीय टीम ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है. भारत ने गुरुवार को जर्मनी को 5-4 (India Beat Germany in Tokyo Olympics) से हराकर 41 साल बाद ओलंपिक में कोई पदक हासिल कर लिया है. भारत ने इस बार शानदार हॉकी का प्रदर्शन किया और मनप्रीत सिंह (Manpreet Singh) की कप्तानी वाली टीम पूरे देश को हॉकी पर फिर से गर्व करने का मौका दिया है. इस मैच में सिमरनजीत सिंह ने दो गोल किए.Also Read - Tokyo Olympics 2020, India vs Germany Men's Hockey Live Updates: भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराया, 41 साल बाद ओलंपिक में जीता पदक

8 बार की ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की तीसरे नंबर की भारतीय टीम एक समय 1-3 से पिछड़ रही थी लेकिन दबाव से उबरकर 8 मिनट में चार गोल दागकर जीत दर्ज करने में सफल रही. भारत के लिए (Simranjeet Singh) सिमरनजीत सिंह (17वें मिनट और 34वें मिनट) ने 2 जबकि, (Hardik Singh) हार्दिक सिंह (27वें मिनट), (Harmanpreet Singh) हरमनप्रीत सिंह (29वें मिनट) और (Rupinder Pal Singh) रूपिंदर पाल सिंह ने 1-1 गोल किया. Also Read - Tokyo Olympics 2020: Ravi Dahiya को कजाकिस्‍तान के रेसलर ने दांत से काटकर कर दिया चोटिल, वायरल हो रही हैं तस्‍वीरें

India🇮🇳 has won #bronze in the men's #hockey at #Tokyo2020

This is their first #Olympics medal in hockey since 1980!#UnitedByEmotion | #StrongerTogether pic.twitter.com/M9ng6VJHbP

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 5, 2021