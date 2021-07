तोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic) में भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीद पीवी सिंधु (PV Sindhu) की आइसक्रीम के प्रति क्या दीवानगी है. इसकी झलक एक बार फिर दिख गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मंगलवार को ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से रू-ब-रू हो रहे थे. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु (PV Sindhu) से बातचीत की तो उनकी तैयारियों के बारे में पूछते हुए उन्होंने उनके आइसक्रीम खाने पर भी सवाल पूछ लिया.Also Read - PM नरेंद्र मोदी ने यशपाल शर्मा के निधन पर दी श्रद्धाजलि, बोले- आपका खेल प्रेरणा देता रहेगा

सिंधु ने कहा कि एक ऐथलीट के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आइसक्रीम या अन्य दूसरी चीजें लंबे समय तक छोड़नी ही पड़ती हैं क्योंकि फिटनेस के मद्देनजर वे इन चीजों का सेवन नहीं कर सकते हैं. इस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें तोक्यो खेलों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपकी टोक्यो में सफलता के बाद मैं भी साथ में आइसक्रीम खाऊंगा.

#WATCH | PM Narendra Modi interacts with reigning BWF (Badminton World Federation) world champion shuttler PV Sindhu ahead of #TokyoOlympics. PM Narendra Modi asks her parents how to do parenting of a world champion athlete. pic.twitter.com/qEdFZiMG1R — ANI (@ANI) July 13, 2021

पीएम मोदी ने इस मौके पर खुद बताया कि सिंधु के अभ्यास के दौरान उनके माता-पिता आइसक्रीम खाने से रोका करते थे क्योंकि खेल में फिटनेस काफी मायने रखता है. इस दौरान उन्होंने इस दिग्गज समेत कई खिलाड़ियों और उनके माता पित से भी चर्चा की.

इसी तरह पीएम मोदी ने 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर एमसी मैरी कॉम (MC Mary Kom) से बात करते हुए पूछा कि इस खेल में उनका पसंदीदा बॉक्सिंग पंच और पसंदीदा बॉक्सर कौन है. इसका जवाब देते हुए मैरी कॉम ने कहा कि मेरे फेवरेट खिलाड़ी दिग्गज बॉक्सर मुहम्मद अली (Muhammad Ali) हैं. मैंने उन्हीं से प्रेरणा लेकर बॉक्सिंग चुनी थी.

#WATCH | PM Narendra Modi asks six-time world champion boxer MC Mary Kom her favourite boxing punch and her favourite boxer. "I draw my inspiration from Muhammad Ali. I chose boxing after getting inspired by him," she says. #Tokyo2020 pic.twitter.com/xAReiVCbpW — ANI (@ANI) July 13, 2021

इस मौके पर पीएम ने खिलाड़ियों को साफ-साफ संदेश दिया कि उन्हें अपने ऊपर किसी भी चीज का दबाव लेने की जरूरत नहीं हैं. वह बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें. प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को अपेक्षाओं के बोझ तले दबना नहीं है बल्कि पूरा फोकस अपना 100% देने पर लगाना है और पूरे देश की शुभकामनाएं उनके साथ हैं.

पीएम ने स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) से बात करते हुए उन्हें बीते समय हुई इंजरी (चोट) पर सवाल पूछा तो चोपड़ा ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के करियर का इंजरी भी एक अहम हिस्सा होती है. खिलाड़ी को चोट लगना काफी स्वभाविक है. इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें चोट से उबरन के बाद भाला फेंक में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाने की शुभकामना भी दी.

PM asks javelin thrower Neeraj Chopra how he made come back after injury & made national record "After missing World C'ship & Asian C'ship, I focussed on Olympics. In 1st competition after recovery, I qualified for Olympics. It got postponed but I continued preparations" he says pic.twitter.com/OmHO4jrH6z — ANI (@ANI) July 13, 2021

नीरज ने कहा, ‘चोट के कारण मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप से हटना पड़ा. इसके बाद मैं ओलंपिक पर ही फोकस कर रहा था. चोट से उबरने के बाद अपने पहले ही कॉम्पिटीशन में मैंने ओलंपिक के लिए क्वॉलीफाई कर लिया. यह स्थगित (कोरोना वायरस महामारी के चलते) हो गया लेकिन मैंने अपनी तैयारियां जारी रखीं.’

खिलाड़ियों से अपनी चर्चा के अंत में पीएम ने देश की अनुभवी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा (Sania Mirza) से भी चर्चा की. इस दौरान पीएम ने उनसे पूछा कि आप काफी समय खेल और देश में खेल सुविधाओं को देख रही हैं. आपको इतने सालों क्या कुछ अंतर दिखाई देता है.

इस सानिया मिर्जा ने कहा कि निसंदेह अब खेलों में पहले से बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं. देश में कई विश्व स्तरीय स्टेडियमों का निर्माण हुआ है. ऐसे में उम्मीद है आने वाले समय में देश खेलों की दुनिया में खूब नाम रोशन करेगा.