अमेरिका की दिग्गज जिम्नास्ट सिमोन बिलेस (Simon Biles) ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic 2020) से हटने का फैसला किया. ओलंपिक खेलों में कई मेडल जीत चुकीं बिलेस ने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए फिलहाल इन खेलों को छोड़ना ही बेहतर समझा. भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने भी सिमोन बिलेस (Simon Biles) को अपना समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि आप चैंपियन हैं और आपको किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है. आपको इससे उबरने के लिए जितना समय चाहिए उतना लीजिए.

सर्वकालिक महान जिम्नास्ट में शुमार बिलेस (Simon Biles) ने मंगलवार को महिला टीम फाइनल से नाम वापिस ले लिया था. इसके बाद दुनिया भर से उन्हें इस स्थिति से उबरने के लिए शुभकामना संदेश मिल रहे हैं. इस कड़ी में कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने भी ट्वीट किया है.

Take your time @Simone_Biles. You have earned the right to owe it to yourself at this tender age. 48 hours or 48 days it might take. Just do it Champion. You owe no explanation to no one. @naomiosaka, you too. God bless you girls #Olympics pic.twitter.com/wMS7eV1UlX

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) July 29, 2021