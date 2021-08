टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic 2020) में भालाफेंक एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इसी के साथ नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में देश को पहला पदक दिलाने वाले भारतीय बने. मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा कहा, जिसका बड़ा मुद्दा बना दिया गया. नीरज ने एक साक्षात्कार में कहा था कि उन्हें अपने पहले थ्रो से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम (Arshad Nadeem) से भाला लेना पड़ा था. नीरज चोपड़ा के इस बयान का मुद्दा बनाया गया, जिसके बाद स्वर्ण पदक विजेता ने कहा कि वह नहीं चाहते कि उनकी टिप्पणियों का इस्तेमाल भाला विवाद को बढ़ाने के तरीके के रूप में किया जाए.Also Read - ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को तेज बुखार, COVID-19 टेस्ट निगेटिव

एथलीट नीरज चोपड़ा ने इन दावों का खंडन किया है कि फाइनल राउंड के पहले थ्रो से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम उनके भाले के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे. नीरज चोपड़ा ने एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, “मेरी आप सभी से विनती है की मेरे कमेंट्स को अपने गंदे एजेंडा को आगे बढ़ाने का माध्यम न बनाए. स्पोर्ट्स हम सबको एकजूट होकर साथ रहना सिखाता हैं और कमेंट करने से पहले खेल के रूल्स जानना जरूरी होता है.” Also Read - Neeraj Chopra Stylish Photos: बेहद स्टाइलिश हैं नीरज चोपड़ा, फिटनेस लेवल देख मचलता है लाखों का दिल, Hero से कम नहीं लगते

नीरज ने कहा, “मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मुझे और मेरी टिप्पणियों को अपने निहित स्वार्थों और प्रचार के माध्यम के रूप में उपयोग ना करें. खेल हमें साथ रहना और एक होना सिखाते हैं. मेरी हाल की टिप्पणियों पर जनता की कुछ प्रतिक्रियाओं को देखकर मैं बेहद निराश हूं.” Also Read - गोलकीपर श्रीजेश को केरल सरकार ने 2 करोड़ रुपए दिए, प्रमोशन भी मिला

I would request everyone to please not use me and my comments as a medium to further your vested interests and propaganda.

Sports teaches us to be together and united. I’m extremely disappointed to see some of the reactions from the public on my recent comments.

— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) August 26, 2021