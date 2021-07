Tokyo Olympics 2020, Akane Yamaguchi vs PV Sindhu Quarterfinal: रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और विश्व चैंपियन पीवी सिंधु (PV Sindhu) ने 29 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक की महिला एकल बैडमिंटन स्पर्धा के एकतरफा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट (Mia Blichfeldt) को सीधे गेम में हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई. छठी वरीय सिंधु ने मुसाहिनो फॉरेस्ट स्पोर्ट्स प्लाजा में 41 मिनट चले मुकाबले में मिया को 21-15, 21-13 से हराया. डेनमार्क की दुनिया की 12वें नंबर की खिलाड़ी के खिलाफ सिंधु की छह मैचों में यह पांचवीं जीत है. भारतीय खिलाड़ी को मिया के खिलाफ एकमात्र हार का सामना इसी साल थाईलैंड ओपन में करना पड़ा था.Also Read - Tokyo Olympics 2020, India vs Argentina, Hockey Heightlight: भारत ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराया, क्वार्टर फाइनल में जगह लगभग पक्की

दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनने के लिए चुनौती पेश कर रही सिंधु का सामना क्वार्टर फाइनल में जापान की चौथी वरीय अकाने यामागुची (Akane Yamaguchi) से होगा, जिन्होंने कोरिया की 12वीं वरीय किम गुएन को सीधे गेम में 21-17, 21-18 से हराया.

