Tokyo Olympics 2020: टोक्यो ओलंपिक में 1 अगस्त को भारत तीसरा पदक पक्का करने से चूक गया. पुरुष 91 किग्रा+ भार वर्ग के Quarter-final 1 में मुक्केबाज सतीश कुमार (Satish Kumar) को उजबेकिस्तान के बाखोदिर जालोलोव (Bakhodir Jalolov) से हार का सामना करना पड़ा. सतीश कुमार मेंस सुपर हैवीवेट (Men’s super heavyweight) में ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले मुक्केबाज हैं.Also Read - Tokyo Olympics 2020 Day 10 Live Updates: बॉक्सर Satish Kumar की हार, PV Sindhu से 'ब्रॉन्ज' की आस

कोकुगिकान एरेना में रविवार को विश्व चैम्पियन और एशियाई चैम्पियन उजबेकिस्तान के बाखोदीर जालोलोव ने ब्ल्यू कॉर्नर से खेल रहे सतीश को 5-0 के अंतर से हराया. सतीश ने प्लस 91 किलोग्राम भार वर्ग के अंतिम-16 दौर के मुकाबले में गुरुवार को जमैका के रिकाडरे ब्राउन को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया था. Also Read - PV Sindhu vs Tai Tzu-Ying Live Streaming, Semifinal: यहां देखें पीवी सिंधु-ताई जु यिंग के बीच Semifinal मैच का Live Telecast

💔

Representing 🇮🇳 in Heavyweight for the 1st time @satishyadavbox puts up brave fight against 2019 world championships 🥇medalist, Asian champion 🇺🇿’s Bakhodir J but goes down 0-5 in Quarter finals of @Tokyo2020#RingKeBaazigar#boxing#Tokyo2020#Cheer4India#TeamIndia pic.twitter.com/rX0883ZtLj

— Boxing Federation (@BFI_official) August 1, 2021