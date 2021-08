टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020) में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) से भी देश को गोल्ड मेडल की आस है. 23 वर्षीय नीरज क्वॉलीफिकेशन राउंड में इन उम्मीदों पर खरे उतरते दिखाई दिए हैं. उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में जैवलिन थ्रो को क्वॉलीफिकेशन मार्क से कहीं ज्यादा दूर फेंककर अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ा संदेश भेज दिया है.Also Read - Tokyo Olympics 2020, LIVE Updates: Neeraj Chopra ने की शानदार शुरुआत, पहले ही थ्रो से फाइनल में

क्वॉलीफिकेशन के लिए 83.50 मीटर की दूरी तय की गई थी और नीरज ने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर की दूरी तक फेंककर शान से फाइनल के लिए क्वालीफाई (Neeraj Chopra Qualifies For Final in Javelin Throw) किया. नीरज का यह प्रयास क्वॉलीफिकेशन ए में सबसे लंबा प्रयास साबित हुआ. नीरज के लिए यह लम्हा इसलिए भी खास है क्योंकि यह उनका ओलंपिक खेलों में डेब्यू है.

लेकिन अपने पहले प्रयास में उन्होंने यह बता दिया कि वह खेलों के इस सबसे बड़े मंच पर किस मकसद से यहां पहुंचे हैं. पूरे देश को उनसे पदक की उम्मीद है.

चोपड़ा की ओलंपिक की तैयारियां चोट और कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई थीं लेकिन उन्होंने अपने प्रशंसकों को बिलकुल निराश नहीं किया और ओलंपिक में अपनी पहली ही थ्रो पर फाइनल में जगह बना ली.

भाला फेंक में ग्रुप ए और ग्रुप बी से 83.50 मीटर का स्वत: क्वालीफिकेशन स्तर हासिल करने वाले खिलाड़ियों सहित शीर्ष 12 खिलाड़ी फाइनल में जगह बनाएंगे. इस भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल 7 अगस्त को होंगे. ग्रुप बी में आज ही भारत के शिवपाल सिंह भी फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की चुनौती पेश करेंगे.

बुधवार को जैवलिन थ्रो स्पर्धा के अलावा भारत की निगाहें आज बॉक्सिंग में लवलीना बोर्गोहेन (Lovlina Borgohain) पर भी होंगी. इसके अलावा दिन का सबसे बड़ा मुकाबला भारतीय महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल मैच है, जिसमें वह अर्जेंटीना से भिड़ेगी. इस सबके अलावा कुश्ती में भी भारत के पहलवान आज ताल ठोकेंगे.