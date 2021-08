India’s schedule at Tokyo Olympics 2020 on August 5: भारत टोक्यो ओलंपिक में 5 अगस्त को एथलेटिक्स, हॉकी, गोल्फ और कुश्ती में दावा पेश करेगा. आज पुरुष हॉकी टीम से खासा उम्मीदें हैं,जिसका जर्मनी (India vs Germany Hockey) के साथ कांस्य पदक के लिए मैच होगा. इसके बाद देश की निगाहें रेसलर रवि दहिया (Ravi Kumar Dahiya) पर होगी, जो गोल्ड मेडल मैच में रशियन ओलंपिक समिति के जावुर युगुऐव से भिड़ेंगे. रवि ने टोक्यो ओलंपिक में देश का चौथा पदक पक्का कर लिया है. फाइनल में पहुंचने पर उन्हें अब कम से कम रजत पदक मिलेगा. हालांकि, उनकी नजरें स्वर्ण पदक लाने पर होंगी. वहीं आज महिला कुश्ती में विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) से भी आस है.Also Read - Tokyo Olympics 2020, Ravi Kumar Dahiya vs Sanayev Nurislam, Men’s Freestyle 57kg Wrestling: Ravi Kumar Dahiya इतिहास रचने के करीब, गांव में जश्न का माहौल, देखें तस्वीरें

टोक्यो ओलंपिक के 14वें दिन भारत का कार्यक्रम इस प्रकार है (Tokyo Olympics 2020, Day 14 Schedule) …

एथलेटिक्स: केटी इरफान, राहुल रोहिल्ला और संदीप कुमार (पुरुष 20 किमी पैदल चाल (दोपहर बाद एक बजे)

गोल्फ: अदिति अशोक और दीक्षा डागर महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले (सुबह चार बजे)

हॉकी: भारत बनाम जर्मनी पुरुष कांस्य पदक मैच (सुबह सात बजे)

कुश्ती:

*विनेश फोगाट बनाम सोफिया मैगडेलेना मैटसन (स्वीडन) महिलाओं के फ्रीस्टाइल 53 किग्रा में (सुबह आठ बजे)

*अंशु मलिक बनाम वालेरिया कोबलोवा (रूस ओलंपिक समिति) महिलाओं के फ्रीस्टाइल 57 किग्रा के रेपाशॉज राउंड में, सुबह सात बजकर 30 मिनट के बाद)

*रवि दहिया और जावुर युगुऐव (रूस ओलंपिक समिति) पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किग्रा फाइनल में (दोपहर बाद दो बजकर 45 मिनट के बाद)

*दीपक पूनिया पुरुषों के फ्रीस्टाइल कांस्य पदक मैच में, दोपहर बाद दो बजकर 45 मिनट के बाद)

