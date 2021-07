Tokyo Olympics 2020 Day 7, Tokyo Olympic, Tokyo Olympics 2021: टोक्यो ओलंपिक में 29 जुलाई को स्टार शटलर पीवी सिंधु (PV Sindhu) ने डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट (Mia Blichfeldt) के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मुकाबला 21-15, 21-13 से जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है. 12वें नंबर की खिलाड़ी ब्लिचफेल्ट के खिलाफ सिंधु की छह मैचों में यह पांचवीं जीत रही. भारतीय खिलाड़ी को मिया के खिलाफ एकमात्र हार का सामना इसी साल थाईलैंड ओपन में करना पड़ा था. हालांकि बॉक्सिंग में भारतीय फैंस को जरूर निराशा हाथ लगी, जहां छह बार की विश्व चैम्पियन भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम (Mary Kom) 51 किग्रा फ्लाईवेट वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की इंग्रिट वालेंसिया (Ingrit Valencia) से 2 -3 से हारकर टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गईं.Also Read - Tokyo Olympic 2020: MC Mary Kom का ओलंपिक सपना चकनाचूर, कोलंबिया की इंग्रिट वलेंसिया से हारीं

भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना के खिलाफ पूल ए मैच 3-1 से अपने नाम किया. इसी के साथ भारतीय टीम पूल में दूसरे स्थान पर रही. बात अगर तीरंदाजी की करें, तो पुरुष वर्ग (1/16 Eliminations) में अतनु दास ने साउथ कोरिया के दिग्गज खिलाड़ी ओह जिन-हयेक (Oh Jin-Hyek) को शूटऑफ में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. Also Read - Mary Kom vs Ingrit Valencia Tokyo Olympics 2020, Women's Boxing: ओलंपिक के संभवत: अपने 'आखिरी मैच' में हारी Mary Kom, आंखों से छलक पड़े आंसू

Tokyo Olympics 2020 Day 7 Live, Tokyo Olympics 2021 Day 7 Live, Live Day 7 Tokyo 2021, Live Day 7 Tokyo Olympics, Field hockey, Archery, Boxing, PV Sindhu, PV Sindhu Match, PV Sindhu records, PV Sindhu Live, MC Mary Kom Match, Badminton Live, India Live Tokyo Olympics 2021 Day 7, India at Tokyo Olympics Day 7, Tokyo Olympics 2020 Day 7 Live Updates, Tokyo Olympics 2020 Day 7 Streaming Live, Hockey News, India Hockey, Tokyo Olympics 2020 Day 7 Live Streaming Also Read - Tokyo Olympics 2020, Akane Yamaguchi vs PV Sindhu Quarterfinal: Akane Yamaguchi के खिलाफ 11 मैच जीत चुकीं PV Sindhu, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में मारी थी बाजी