Tokyo Olympics 2020 Day 9 Live Updates: टोक्यो ओलंपिक में 31 जुलाई को महिला डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर (Kamalpreet Kaur) ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है. उन्होंने ग्रुप-बी के क्वालिफिकेशन राउंड में 64 मीटर की दूरी तय की. वहीं अतानु दास (Atanu Das) को हार का सामना करना पड़ा. उन्हें क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकाहारू फुरुकावा (Takaharu Furukawa) ने 6-4 से मात दी. इसी के साथ तीरंदाजी में भारत की उम्मीद भी समाप्त हो चुकी है. देश की निगाहें शटलर पीवी सिंधु (PV Sindhu) पर टिकी होंगी, जिनका महिला एकल मुकाबला चीनी ताइपे की ताइ जू यिंग (Tai Tzu-ying) से होगा. सिंधु मेडल से महज एक जीत दूर रह गई हैं. वहीं मुक्केबाज अमित पंघाल (Amit Panghal) की बाउट भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचे है.

टोक्यो ओलंपिक में भारत का 31 जुलाई का कार्यक्रम इस प्रकार है (Tokyo Olympics 2020 Schedule)

तीरंदाजी: अतानु दास बनाम ताकाहारू फुरुकावा (जापान), क्वार्टर फाइनल, सुबह 7.18 बजे.

एथलेटिक्स:

महिला चक्का फेंक- सीमा पूनिया, क्वालीफिकेशन ग्रुप ए, सुबह छह बजे से

महिला चक्का फेंक- कमलप्रीत कौर, क्वालीफिकेशन ग्रुप बी, सुबह 7.25 बजे से

पुरुष लंबी कूद- सिरिशंकर क्वालीफिकेशन ग्रुप बी, दोपहर 3:40 बजे.

बैडमिंटन: महिला एकल सेमीफाइनल पीवी सिंधु बनाम ताइ जू यिंग (चीनी ताइपे), दोपहर 3:20 बजे.

मुक्केबाजी:

अमित पंघाल बनाम मार्जिनेज (कोलंबिया) 52 किग्रा पुरुष प्री-क्वार्टर फाइनल, सुबह 7:30 बजे.

पूजा रानी बनाम ली कियान (चीन) 75 किग्रा महिला प्री-क्वार्टर फाइनल, दोपहर 3:36 बजे.

गोल्फ : अनिर्बान लाहिड़ी और उदयन माने, पुरुषों का व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले , सुबह 4:15 बजे से

हॉकी: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, महिला पूल ए मैच, सुबह 8:45 बजे.

सेलिंग (पाल नौकायन): केसी गणपति और वरुण ठक्कर , पुरुषों की स्किफ में रेस 10, 11 एवं 12. सुबह 8:35 बजे से .

निशानेबाजी: अंजुम मौदगिल और तेजस्वी सावंत, महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन क्वालीफिकेशन, सुबह 8:30 बजे.

