टोक्यो ओलंपिक में 31 जुलाई को महिला एकल में शटलर पीवी सिंधु (PV Sindhu) को चीनी ताइपे की ताइ जू यिंग (Tai Tzu-ying) के खिलाफ सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। 40 मिनट तक चले मैच में सिंधू 21-18, 21-12 से हारकर फाइनल की दौड़ से बाहर हो गईं। अब सिंधू के पास रविवार को कांस्य पदक पर कब्जा करने का मौका है।

ग्रेट ब्रिटेन की महिला हॉकी टीम ने यहां चल रहे टोक्यो ओलंपिक के ग्रुप चरण में पूल ए मुकाबले में आयरलैंड को 2-0 से हराया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।

