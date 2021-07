Tokyo Olympics 2020 Mary Kom missed Medal with Mere 1 Point, Kiren Rijiju hails Performance: विश्‍व चैंपियन मैरी कॉम को भले ही टोक्‍यो ओलंपिक के क्‍वाटर फाइनल मुकाबले में कोलंबिया की इंग्रिट लोरेना ने वालेंशिया से शिकस्‍त झेलनी पड़ी हो लेकिन इसके बावजूद इस मुकाबले में उनके जज्‍मे को भारत के कानून मंत्री किरन रिजिजू ने जमकर सहारा. मैरीकॉम ये मुकाबला महज एक प्‍वाइंट से हार गई. चार सदसीय जाजों की राय कई मौकों पर बटी हुई दिखी. अगर एक प्‍वाइंट मैरीकॉम को मिल जाता तो वो भारत के लिए पदक जीतने में कामयाब हो जाती.Also Read - Tokyo Olympic 2020: MC Mary Kom का ओलंपिक सपना चकनाचूर, कोलंबिया की इंग्रिट वलेंसिया से हारीं

Dear Mary Kom, you lost in Tokyo Olympics by just one point but for me you are always a champion!

You have achieved what no other female boxer in the world has ever achieved. You are a legend. India is proud of you🇮🇳

BOXING & OLYMPICS will miss you @MangteC 🙏 pic.twitter.com/caBe555e87

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 29, 2021