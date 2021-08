Tokyo Olympics 2020, Neeraj Chopra Men’s Javelin Throw Final: नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को इतिहास रच दिया. भाला फेंक एथलीट नीरज ने फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान किया. इसी के साथ नीरज देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी और ‘ट्रैक एंड फील्ड’ में पहले एथलीट बन गए. नीरज से पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक (2008) में स्वर्ण पदक जीता था. अभिनव ने हालांकि यह स्वर्ण निशानेबाजी में जीता था. टोक्यो में नीरज ने जो किया है, वह ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले भारत को ओलंपिक में एथलेटिक्स इवेंट्स में कभी कोई पदक नहीं मिला.Also Read - महिला और पुरुष हॉकी टीम को वर्ल्ड रैंकिंग में भी मिला ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन का इनाम

नीरज चोपड़ा के अलावा 86.67 मीटर के साथ चेक गणराज्य के याकुब वाल्देज (Jakub Vadlejch) दूसरे स्थान पर रहे, जबकि उनके ही देश के विटेस्लाव वेसेली (Vitezslav Vesely) को 85.44 मीटर के साथ कांस्य मिला. Also Read - Tokyo Olympics 2020: Neeraj Chopra ने रच दिया इतिहास, भारत को 13 साल बाद 'ओलंपिक गोल्ड'

जीत के बाद जब नीरज चोपड़ा पोडियम पर गए, तो भारत का राष्ट्रगान बजा. भारत का ध्वज सबसे ऊपर गया और इसी के साथ पूरे देश की आंखे नम हो गईं. लोग अपने इस हीरो को पोडियम के बीचों-बीच देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे. मास्क पहने नीरज की आंखों में चमक थी और कुछ हद तक नमी भी. Also Read - Neeraj Chopra Gold Medal: नीरज चोपड़ा ने खत्म किया 100 साल लंबा इंतजार, पहली बार एथलेटिक्स में कोई मेडल जीता भारत

Goosebumps!

That tune of national anthem and emotions in @Neeraj_chopra1’s eyes..

Feeling of we, the 1.3 billion Indians..#BharatMataKiJai ! #NeerajChopra #Tokyo2020 #Olympics #Olympicsindia #Cheer4India #IndiaAtOlympics #JavelinThrow #ProudMoment pic.twitter.com/leeecg2Gor

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 7, 2021