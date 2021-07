Tokyo Olympics 2020 Opening Ceremony: कोरोना के बीच टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई से हो चुकी है. 32वें ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी (Opening Ceremony) में भारतीय दल का नेतृत्व 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम (MC Mary Kom) और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह (Manpreet Singh) ने किया है.Also Read - Tokyo Olympics 2021: रैंकिंग राउंड में तीरंदाज दीपिका कुमारी के साथ पुरुष और मिश्रित युगल टीम भी नौंवे स्थान पर

जापान के सम्राट नारूहितो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के प्रमुख थामस बाक के साथ स्टेडियम में पहुंचे. टोक्यो 2020 के प्रतीक को प्रदर्शित करने के लिये 20 सेकेंड तक नीली और सफेद रंग की आतिशबाजी गयी गयी जिसे जापानी संस्कृति में शुभ माना जाता है.

#WATCH | The Indian contingent led by flagbearers boxer MC Mary Kom & men’s hockey team captain Manpreet Singh enters the Olympic Stadium in Tokyo

(Video source: Doordarshan Sports) pic.twitter.com/G0hiGR7rBW

— ANI (@ANI) July 23, 2021