Tokyo Olympics 2020, Neeraj Chopra Men's Javelin Throw Final: नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने आखिरकार टोक्यो ओलंपिक में भारतीयों का सपना साकार कर दिया. इस भाला फेंक एथलीट ने 7 अगस्त को फाइनल मुकाबले में 'गोल्ड मेडल' अपने नाम किया. इसी के साथ नीरज चोपड़ा ओलंपिक 'ट्रैक एंड फील्ड' में स्वर्ण लाने वाले पहले भारतीय बन गए. चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर पहला स्थान हासिल कर देश को दूसरा ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया. उनके अलावा चेक रिपब्लिक के याकुब वाल्देज (Jakub Vadlejch) (86.67) ने सिल्वर, जबकि विटेस्लाव वेसेली (Vitezslav Vesely) (85.44) ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. नीरज चोपड़ा से पूर्व भारत को इससे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय एथलीट को इस गौरवशाली क्षण पर ट्विटर के जरिए बधाई दी. पीएम ने ट्वीट किया, ''टोक्यो में इतिहास रचा गया. नीरज चोपड़ा ने आज जो हासिल किया है, उसे हमेशा याद रखा जाएगा. युवा नीरज ने असाधारण प्रदर्शन किया. वह काफी जुनून से खेला और उसने अद्वितीय संयम दिखाया. टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई."

History has been scripted at Tokyo! What @Neeraj_chopra1 has achieved today will be remembered forever. The young Neeraj has done exceptionally well. He played with remarkable passion and showed unparalleled grit. Congratulations to him for winning the Gold. #Tokyo2020 https://t.co/2NcGgJvfMS — Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2021

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, ‘‘नीरज चोपड़ा की अभूतपूर्व जीत. आपके भाला फेंक में स्वर्ण पदक ने नये आयाम स्थापित किये और इतिहास रच दिया है. आपने अपने पहले ही ओलंपिक में भारत को ट्रैक एवं फील्ड में पहला पदक दिलाया. आपकी उपलब्धि हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करेगी. भारत उत्साहित है। बहुत बहुत बधाई.’’

Unprecedented win by Neeraj Chopra!Your javelin gold breaks barriers and creates history. You bring home first ever track and field medal to India in your first Olympics. Your feat will inspire our youth. India is elated! Heartiest congratulations! — President of India (@rashtrapatibhvn) August 7, 2021

बिंद्रा ने ट्वीट किया , ‘‘नीरज चोपड़ा के लिये स्वर्ण पदक। इस युवा खिलाड़ी के सामने नतमस्तक हूं. आपने देश के सपने को पूरा किया. शुक्रिया. साथ ही क्लब (स्वर्ण पदक के) में आपका स्वागत है- इसकी बहुत जरूरत थी। आप पर बहुत गर्व है। मैं आपके लिये बहुत खुश हूं.’’