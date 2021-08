PV Sindhu First Reaction after Bronze Medal Win: बैडमिंटन स्‍टार पीवी सिंधु (PV Sindhu) टोक्‍यो ओलंपिक 2020 (Tokyo Olympics 2020) में कांस्‍य पदक अपने नाम करने के बाद कुछ पलों के लिए सन्‍न हो गई थी. मैच के बाद के पलों के बारे में सिंधु ने बताते हुए कहा कि कुछ समय के लिए उन्‍हें समझ नहीं नहीं आ रहा था कि क्‍या हो रहा है.Also Read - Tokyo Olympics 2020, IND vs AUS Hockey LIVE: पहली बार SF में पहुंची महिला हॉकी टीम, अब डिस्‍क्‍स थ्रो में Kamalpreet Kaur पर निगाहें

पीवी सिंधु (PV Sindhu First Reaction) ने चीन की ही बिंग जियाओ के सीधे दो सेट में हराकर कांस्‍य पदक पर कब्‍जा किया. वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीवी सिंधु ने कहा, "मैं एक दम सन थी. मेरे कोच रो रहे थे. ये मेरे लिए बड़े अहम पल थे."

सिंधु ने कहा, "मैंने अपने कोच को गले लगाया और शुक्रिया कहा. 5-6 सैकेंड के लिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्‍या करूं. मैं जोर से चिल्‍लाई और सारी भावनाएं निकल कर बाहर हो गई."

इससे पहले सेमीफाइनल मैच में पीवी सिंधु (PV Sindhu) वर्ल्‍ड नंबर-1 ताई त्‍जू यिंग से हार गई थी और उनका गोल्‍ड मेडल जीत पाने का सपना चकना चूर हो गया. पीवी सिंधु ने कहा, “सेमीफाइनल में हार के बाद मैं काफी दुखी थी. मैं रो रही थी तभी मेरे कोच ने मुझे कहा कि अभी सब कुछ खत्‍म नहीं हुआ है. उन्‍होंने मुझे समझाया कि चौथे स्‍थान पर आने और कांस्‍य पदक जीतने के बीच काफी अंतर होता है. उनकी इस बात ने मुझे काफी प्रभावित किया.”

पीवी सिंधु ने भारत को दूसरा पदक दिलाया. इससे पहले मीराबाई चानू भी भारत को सिल्‍वर मेडल दिला चुकी हैं. इससे पहले बॉक्सिंग में लवलीना फाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं. उनका अंतिम मैच होना अभी बाकी है. लवलीना भी भारत के लिए कम से कम सिल्‍वर मेडल पक्‍का कर चुकी हैं.