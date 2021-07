Tokyo Olympics 2020, PV Sindhu vs Cheung Ngan Yi Badminton Highlights: गत विश्व चैंपियन भारत की पीवी सिंधु (PV Sindhu) ने 28 जुलाई को ग्रुप जे में हांगकांग की एनवाई चियुंग (Cheung Ngan Yi) को हराकर टोक्यो ओलंपिक की महिला एकल बैडमिंटन स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु ने दुनिया की 34वें नंबर की खिलाड़ी चियुंग को 35 मिनट चले मुकाबले में 21-9 21-16 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया. सिंधु की चियुंग के खिलाफ छह मुकाबलों में यह छठी जीत है.Also Read - India vs Great Britain Tokyo Olympics 2020 hockey women's Pool A Heightlight: भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार तीसरी हार, ब्रिटेन ने 4-1 से रौंदा

दुनिया की सातवें नंबर की खिलाड़ी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में ग्रुप आई में शीर्ष पर रहने वाली डेनमार्क की दुनिया की 12वें नंबर की खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ट से भिड़ेंगी. सिंधु का ब्लिचफेल्ट के खिलाफ जीत-हार का रिकॉर्ड 4-1 है. डेनमार्क की खिलाड़ी ने सिंधु के खिलाफ एकमात्र जीत इस साल थाईलैंड ओपन में दर्ज की थी.

हैदराबाद की छठी वरीय खिलाड़ी सिंधु ने अपने पहले मैच में इजराइल की सेनिया पोलिकार्पोवा को हराया था. सिंधु ने अपने विविध शॉट और गति में परिवर्तन करने की काबिलियत से चियुंग को पूरे कोर्ट पर दौड़ाकर परेशान किया. चियुंग ने अपने क्रॉस कोर्ट रिटर्न ने कुछ अंक हासिल किए लेकिन हांगकांग की खिलाड़ी ने काफी सहज गल्तियां की जिससे वह सिंधु पर दबाव बनाने में विफल रही.

सिंधु ने अच्छी शुरुआत करते हुए स्कोर 6-2 किया और फिर 10-3 की बढ़त हासिल की. वह ब्रेक के समय 11-5 से आगे थी. ब्रेक के बाद सिंधु ने दबदबा बनाते हुए अपनी बढ़त को 20-9 किया और चियुंग के नेट पर शॉट मारने के साथ पहला गेम जीत लिया.

#TeamIndia | #Tokyo2020 | #Badminton

Women’s Singles Group Play Stage – Group J Results@Pvsindhu1 dominates Hong Kong’s Cheung Ngan Yi 21-9, 21-16 to advance into the Round of 16 Knockout stage. #GoodLuck champ👏🔥 #RukengeNahi #EkIndiaTeamIndia #Cheer4India pic.twitter.com/gPJxsXkQfM

— Team India (@WeAreTeamIndia) July 28, 2021