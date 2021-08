Tokyo Olympics 2020, PV Sindhu vs HE BingJiao Bronze medal match Live Streaming: भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु (PV Sindhu) 1 अगस्त को चाइनीज शटलर ही बिंग जियाओ (HE BingJiao) के खिलाफ ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगी. अगर सिंधु ये मैच जीतती है, तो वह 2 ओलंपिक मेडल अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला बन जाएंगी. सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था. उनसे पहले रेसलर सुशील कुमार भारत को ओलंपिक खेलों में 2 पदक दिला चुके हैं.Also Read - Chhattisgarh: महासमुंद के ब्रिकोनी औद्योगिक क्षेत्र में ऑयल फैक्‍ट्री में ब्‍लास्‍ट, 4 श्रमिक घायल

भारत को खेलों के 9वें दिन बड़ा झटका सिंधु की हार से लगा था, जिन्हें स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा था. सिंधु ने चीनी ताइपे की विश्व की नंबर एक खिलाड़ी ताइ जु यिंग को सेमीफाइनल मैच में पहले गेम में कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन आखिर में उन्हें 40 मिनट तक चले मैच में 18-21, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा. ही बिंग जियाओ को हमवतन चेन यू फेई ने पहले सेमीफाइनल में 21-16, 13-21, 21-12 से हराया था.

Tokyo 2020, PV Sindhu vs HE BingJiao Head to Head Record: पीवी सिंधु के खिलाफ ही बिंग जियाओ के खिलाफ 15 में से 9 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि सिंधु 6 मैच ही जीत सकी हैं. बिंग जियाओ को हमवतन चेन यू फेई ने पहले सेमीफाइनल में 21-16, 13-21, 21-12 से हराया था.

कहां देख सकेंगे PV Sindhu vs HE BingJiao मुकाबले का Live Telecast?

इस मैच का लाइव प्रसारण Sony TEN 2 और Sony SIX HD & SD (अंग्रेजी), Sony TEN 3 (हिंदी) और Sony TEN 4 (तमिल और तेलुगु) पर होगा. DD अपनी प्रादेशिक और DTC सेवाओं पर ओलंपिक भी दिखाएगा. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV और JIO TV पर उपलब्ध रहेगी.

