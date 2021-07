Tokyo Olympics 2020 Day 9 Live Updates: टोक्यो ओलंपिक में 31 जुलाई को भारतीय फैंस की निगाहें शटलर पीवी सिंधु (PV Sindhu) पर टिकी हैं, जिनका महिला एकल मुकाबला चीनी ताइपे की ताइ जू यिंग (Tai Tzu-ying) के खिलाफ अब से कुछ दिन बाद होना है. सिंधु मेडल से महज एक जीत दूर रह गई हैं. पीवी सिंधु के खिलाफ चाइनीज ताइपे की इस 27 वर्षीय खिलाड़ी ने 18 में से 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि सिंधु 5 मैच जीत सकी हैं. टोक्यो ओलंपिक में आज महिला डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर (Kamalpreet Kaur) ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है. उन्होंने ग्रुप-बी के क्वालिफिकेशन राउंड में 64 मीटर का ऑटोमेटिक क्वालीफाईंग मार्क हासिल किया, जबकि सीमा पुनिया (Seema Punia) को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है, जो क्वालिफिकेशन ग्रुप-ए में तमाम प्रयासों के बावजूद 60.57 मीटर के साथ छठा स्थान हासिल कर सकीं.Also Read - PV Sindhu vs Tai Tzu-Ying Live Streaming, Semifinal: यहां देखें पीवी सिंधु-ताई जु यिंग के बीच Semifinal मैच का Live Telecast

ग्रुप-बी से कमलप्रीत (64.0 मीटर) के अलावा अमेरिका की वेराले अलामान (Valarie Allman) ने 66.42 मीटर के साथ ऑटोमेटिक क्वालीफाईंग मार्क हासिल किया. मापी गई दूरी के लिबाज से ग्रुप-ए से तीन और ग्रुप-बी से नौ एथलीटों ने फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है. ग्रुप-ए में सबसे बेहतर थ्रो क्रोएशिया की सेंड्रा पेरकोविच (63.75 मीटर) का रहा.

Tokyo Olympics 2020 Day 9 Live, Tokyo Olympics 2021 Day 9 Live, Live Day 9 Tokyo 2021, Live Day 9 Tokyo Olympics, Shooting, Amit Panghal, Boxing, Vandana Katariya, PV Sindhu, PV Sindhu Match, PV Sindhu records, PV Sindhu Live, Badminton Live, India vs South Africa Women’s Hockey, India Live Tokyo Olympics 2021 Day 9, India at Tokyo Olympics Day 9, Tokyo Olympics 2020 Day 9 Live Updates, Tokyo Olympics 2020 Day 9 Streaming Live, Hockey News, India Hockey, Tokyo Olympics 2020 Day 9 Live Streaming Also Read - Most Beautiful Athlete in Olympic: ओलंपिक में अपने खेल से ज्यादा खूबसूरती की वजह से चर्चा में हैं ये खिलाड़ी, संभलकर देखें तस्वीरें