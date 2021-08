Tokyo Olympics 2020, Ravi Kumar Dahiya vs Sanayev Nurislam, Men’s Freestyle 57kg Wrestling: परुषों की 57 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती में भारत के रवि कुमार दहिया (Ravi Kumar Dahiya) ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है. इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक में भारत को चौथा मेडल भी पक्का हो चुका है. बुधवार (4 अगस्त) को खेले गए सेमीफाइनल मैच में रवि ने कजाकिस्तान के नूरइस्लाम सानायेव (Nurislam Sanayev) को मात दी.Also Read - Tokyo Olympics 2020: शाहरुख खान और अन्य बॉलीवुड हस्तियों ने सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कुछ यूं सराहना की| Watch

बता दें कि रवि दहिया ने पहले दौर में कोलंबिया के टिगरेरोस उरबानो आस्कर एडवर्डो को 13-2 से हराने के बाद बुल्गारिया के जॉर्जी वेलेंटिनोव वेंगेलोव को 14-4 से हराया था. ऐसे में उन्हें फाइनल मुकाबले में प्रवेश का प्रबल दावेदार माना जा रहा था.

