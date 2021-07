Tokyo Olympics 2020: भारतीय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) ने 24 जुलाई को 49 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल देश के नाम किया. इसी के साथ मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गईं. मीराबाई से पहले कर्णम मल्लेश्वरी (Karnam Malleswari) ने इसी ईवेंट में सिडनी ओलंपिक 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. इसी के साथ कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थीं.Also Read - अमरिंदर सिंह ने मीराबाई चानू को ओलंपिक में रजत जीतने पर बधाई दी, कहा- हमें आप पर गर्व है

मणिपुर की 26 साल की भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कुल 202 किग्रा (87 किग्रा + 115 किग्रा) उठाया. उनके अलावा चीन की होऊ जिहुई ने 210 किग्रा (94 किग्रा +116 किग्रा) के प्रयास से स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंडोनेशिया की ऐसाह विंडी कांटिका ने 194 किग्रा (84 किग्रा +110 किग्रा) के प्रयास से कांस्य पदक अपने नाम किया.

इस उपलब्धि पर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और शिखर धवन सहित भारतीय क्रिकेट जगत ने मीराबाई चानू की प्रशंसा की है. तेंदुलकर ने मीराबाई की प्रशंसा करते हुए कहा, "भारोत्तोलन का बिल्कुल अद्भुत प्रदर्शन. जिस तरह से आपने अपनी चोट के बाद खुद को बदल लिया है और टीम इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक रजत पदक जीता है, वह बिल्कुल शानदार है. आपने (भारत का ध्वज) बहुत गौरवान्वित किया है."

! ‍♀️

Absolutely amazing display of weightlifting.

The way you have transformed yourself after your injury and clinched a historic silver for #TeamIndia is absolutely stupendous.

You have made very proud. #Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/pacYIgQ7LK

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 24, 2021