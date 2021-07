भारतीय निशानेबाज मनु भाकर (Manu Bhaker) पिस्टल में तकनीकी खराबी आने के कारण टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में महिलाओं की दस मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल्स में जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक गई।Also Read - Tokyo Olympics 2020: मांसपेशियों में खिंचाव के कारण सिंगल स्पर्धा से हटे एंडी मर्रे; अब डबल्स पर होगा पूरा ध्यान

दूसरी सीरिज में पिस्टल में तकनीकी खराबी के कारण मनु के पांच मिनट खराब हुए और मानसिक एकाग्रता वाले इस खेल में किसी की भी लय खराब करने के लिये उतना काफी था। Also Read - Tokyo Olympics 2020 : सानिया मिर्जा-अंकिता रैना की जोड़ी पहले दौर में हारकर बाहर

उनके पिता रामकिशन भाकर और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अधिकारी ने भी कहा कि मनु की पिस्टल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर में खराबी आ गई थी। उसे ठीक कराने के बाद वो लौटी लेकिन उसकी लय बिगड़ चुकी थी। Also Read - Tokyo Olympics: PV Sindhu ने जीत के साथ की ओलंपिक अभियान की शुरुआत

पहली सीरीज में 98 के स्कोर के बाद उसने 95, 94 और 95 का स्कोर किया और शीर्ष 10 से बाहर हो गई। पांचवीं सीरीज में उसने वापसी की कोशिश की लेकिन छठीं और आखिरी सीरीज में एक 8 और तीन 9 के स्कोर के बाद वो शीर्ष आठ में जगह नहीं बना सकी।

For all d people who are quick to judge that Manu succumbed to pressure. I just got to know what happened to her equipment in detail n how much time she lost. She didn’t succumb to pressure she rose to it. Giving a score of 575 in less than 34 mins is n achievement of her nerves

— Heena SIDHU (@HeenaSidhu10) July 25, 2021