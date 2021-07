Tokyo Olympics 2020: मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) ने 24 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया. मीराबाई चानू ने महिला वेटलिफ्टिंग के 49 किलो वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया. इसी के साथ उन्होंने भारत के 21 साल लंबे इंतजार को खत्म कर दिया. चानू से पहले कर्णम मल्लेश्वरी (Karnam Malleswari) ने सिडनी ओलंपिक 2000 में इसी ईवेंट में देश को कांस्य पदक दिलाया था.Also Read - Tokyo Olympics 2020: कभी वेटलिफ्टर नहीं बल्कि तीरंदाज बनना चाहती थीं Mirabai Chanu

मणिपुर की 26 साल की भारोत्तोलक ने कुल 202 किग्रा (87 किग्रा + 115 किग्रा) उठाया. उनके अलावा चीन की होऊ जिहुई ने 210 किग्रा (94 किग्रा +116 किग्रा) के प्रयास से स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंडोनेशिया की ऐसाह विंडी कांटिका ने 194 किग्रा (84 किग्रा +110 किग्रा) के प्रयास से कांस्य पदक अपने नाम किया.

India ki chaandi! 🥈

Mirabai Chanu lifts #Silver… becoming the first Indian medallist at #Tokyo2020! 🏋🏼#BestOfTokyo | #Olympics | #StrongerTogether | #UnitedByEmotion | @mirabai_chanu pic.twitter.com/ODnQoz9QKD

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) July 24, 2021