Tokyo Olympics 2020, Women’s Discus Throw: भारत की महिला डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर (Kamalpreet Kaur) ने टोक्यो ओलंपिक-2020 के फाइनल में जगह बना ली है. कमलप्रीत ने शनिवार को क्वालिफिकेशन ग्रुप-बी में अपने तीसरे प्रयास में 64 मीटर का ऑटोमेटिक क्वालीफाईंग मार्क हासिल कर फाइनल का टिकट हासिल किया. हालांकि सीमा पुनिया को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है, जो क्वालिफिकेशन ग्रुप-ए में तमाम प्रयासों के बावजूद 60.57 मीटर के साथ छठा स्थान हासिल कर सकीं.Also Read - Tokyo Olympics 2020 Day 9 Live Updates: डिस्कस थ्रोअर Kamalpreet Kaur फाइनल में पहुंचीं, PV Sindhu से मेडल की आस

क्वालीफाईंग ग्रुप-ए में 15 और बी में 16 एथलीट शामिल थीं. इन दोनों ग्रुपों से कुल 12 टॉप एथलीट फाइनल में पहुंचेंगी, जिन्होंने ऑटोमेटिक क्वालीफाई किया है, उनके अलावा श्रेष्ठ दूरी तय करने वाली एथलीट वरीयता क्रम में आ जाएंगी. ग्रुप-बी से कमलप्रीत के अलावा अमेरिका की वेराले अलामान (66.42) ऑटोमेटिक क्वालीफाईंग मार्क हासिल कर सकीं. मापी गई दूरी के लिबाज से ग्रुप-ए से तीन और ग्रुप-बी से नौ एथलीटों ने फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है. Also Read - Most Beautiful Athlete in Olympic: ओलंपिक में अपने खेल से ज्यादा खूबसूरती की वजह से चर्चा में हैं ये खिलाड़ी, संभलकर देखें तस्वीरें

