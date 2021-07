Tokyo Olympics 2020: विश्व की नम्बर-1 टीम नीदरलैंड्स ने शनिवार को टोक्यो हॉकी स्टेडियम के नॉर्थ पिच पर खेले गए पूल-ए के मुकाबले में भारत को 5-1 से हरा दिया. नीदरलैंड्स ने मैच शुरू होते ही अपना प्रभाव दिखाया और छठे मिनट में ही गोल करके 1-0 की लीड ले ली. उसके लिए यह गोल फेलिस अल्बर्स ने किया. यह एक शानदार फील्ड गोल था. पहले ही क्वार्टर में भारत ने जोर लगाया और बराबरी करने में सफल रहा. भारतीय कप्तान रानी ने फील्ड गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया. यह गोल 10वें मिनट में हुआ.Also Read - Tokyo Olympics 2020: अपने गहने बेचकर मां ने गिफ्ट दी 'कान की बाली', Mirabai Chanu ने उसे पहनकर जीता 'ओलंपिक मेडल'

दूसरे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ. भारत मजबूत नीदरलैंड्स को रोकने में सफल दिखाई दे रहा था, लेकिन तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में 33वें मिनट में मार्गोट गिफिन ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तव्दील कर नीदरलैंड्स को 2-1 से आगे कर दिया.

We will come back stronger. 💪

— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 24, 2021

— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 24, 2021