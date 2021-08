Tokyo Olympics 2020 Day 10 Highlights: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) के दसवें दिन भारत को दो बड़ी खुशखबरी मिलीं। पहले तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू (PV Sindhu) ने लगातार दूसरा ओलंपिक पदक जीता। फिर पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर 41 साल बाद पदक की तरफ कदम बढ़ाए, जहां उसका सामना विश्व चैंपियन बेल्जियम से होगा।Also Read - दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी PV सिंधू को बधाई

रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और विश्व चैंपियन छठी वरीय पीवी सिंधू ने रविवार को चीन की आठवीं वरीय ही बिंग जियाओ को सीधे गेम में 21-13, 21-15 से हराकर महिला एकल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता और ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी।

भारत ने इससे पहले हॉकी में अपना आखिरी पदक 1980 में मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक के रूप में जीता था। तब मैच राउंड रोबिन आधार पर खेले गये थे और शीर्ष पर रहने वाली दो टीमों के बीच स्वर्ण पदक का मुकाबला हुआ था। इस तरह से भारत 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के बाद पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा।

