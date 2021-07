टोक्‍यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय एथलीट्स का हौंसला बढ़ाने के लिए मशहूर गायक एआर रहमान ने गीत तैयार किया है. बुधवार को नए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस गाने को रिलीज किया. टोक्‍यो ओलंपिक्‍स 23 जुलाई से आठ अगस्‍त तक जापान की राजधानी में खेले जाने हैं.Also Read - Tokyo Olympic: बगैर दर्शकों के ही आयोजित होगा ओलंपिक, मिल रहे संकेत

ए आर रहमान द्वारा भारतीय एथलीट्स के लिए बनाए गए थीम सांग के मुख्‍य बोल- 'चीयर4इंडिया हिन्दुस्तानी वे' हैं. इस गाने को एआर रहमान के अलावा गायिका अनन्या बिरला ने गाया है.

