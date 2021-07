दुनिया के शीर्ष रैंकिंग वाले टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ‘गोल्डन स्लैम’ को पूरा करने के सपने के साथ ओलंपिक में भाग लेने आए थे लेकिन शनिवार को कांस्य पदक मुकाबले को गंवाने के बाद वो टोक्यो से खाली हाथ लौटेंगे।Also Read - Tokyo Olympics में हिस्सा लेंगे नोवाक जोकोविच; कहा- सभी को खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा!

सर्बिया के इस खिलाड़ी को शनिवार को कांस्य पदक मुकाबले में स्पेन के पाब्लो कारेनो बुस्टा ने 6-4, 7-6 , 6-3 से शिकस्त दी। मैच के दौरान जोकोविच ने कई बार आपा खोया और रैकेट पर अपना गुस्सा निकाला।

जोकोविच को 24 घंटे से कम समय में तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा। ओलंपिक के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में शुक्रवार को एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जोकोविच को हराकर 'गोल्डन स्लैम' पूरा करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने के उनके सपने को तोड़ दिया था। उन्हें इसके बाद मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में भी हार का सामना करना पड़ा था।

एक ही साल में चारों ग्रैंड स्लैम के साथ ओलंपिक स्वर्ण जीतने को गोल्डन स्लैम कहते है। स्टेफी ग्राफ (1988) इस उपलब्धि को हासिल करने वाली इकलौती टेनिस खिलाड़ी है।

Djokovic lost his cool in his bronze medal match today. Don’t remember Djokovic losing his cool in this manner #Tokyo2020 #TokyoOlympics pic.twitter.com/BSU4ahSYkN

