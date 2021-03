भारत के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल ने गुरुवार को एशियाई ओलंपिक क्वालीफाईंग टूर्नामेंट के पुरुष एकल के दूसरे राउंड रॉबिन मैच में पाकिस्तान के मोहम्मद रमीज को हराकर टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह सुरक्षित की. Also Read - Tokyo Olympics Athlete Rulebook: गले मिलने-हाथ मिलाने पर रोक, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में बांटे जाएंगे डेढ़ लाख कंडोम, रूल बुक में जानें और क्या?

इस भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को केवल 22 मिनट में 11-4, 11-1, 11-5, 11-4 से हराया जिससे उन्होंने ग्रुप में अपने लिए कम से कम दूसरा स्थान पक्का किया. इससे उन्होंने प्रतियोगिता में सर्वाधिक रैंकिंग का खिलाड़ी होने के कारण टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह भी सुरक्षित की. शरत कमल इससे पहले अपने शुरुआती मैच में हमवतन जी साथियान से 9-11, 13-15, 11-5, 11-7, 12-10, 9-11, 8-11 से हार गए थे. Also Read - 'हम सभी COVID-19 Lockdown में हैं लेकिन मैंने एक दिन भी Practice नहीं छोड़ी'

इस बीच शरत कमल ने मनिका बत्रा के साथ मिलकर मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में जगह बनाकर इस वर्ग में भी क्वालीफाई करने की उम्मीदें बरकरार रखी हैं. Also Read - National Sports Awards 2020: पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के Selection Panel में शामिल

शरत कमल ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “पुरुष एकल वर्ग में अपने चौथे ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई कर खुश हूं. अब ध्यान मिश्रित युगल पर है जो यहां दोहा में खेले जाने हैं.” शरत कमल इससे पूर्व एथेंस ओलिंपिक-2004, बीजिंग ओलिंपिक-2008 और रियो ओलिंपिक-2016 में खेल चुके हैं.

Very happy to have qualified for my 4th Olympic Games, in men’s singles. Focused now on the mixed doubles qualification which is still underway here in Doha.#TableTennis #TokyoOlympics pic.twitter.com/xJNhhTzX3q

— Sharath Kamal OLY (@sharathkamal1) March 18, 2021