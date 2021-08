Tokyo Paralympics 2020: भारत को टोक्यो पैरालंपिक में मंगलवार (31 अगस्त) को बड़ा झटका लगा. तीरंदाजी प्रतियोगिता के पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड के क्वार्टर फाइनल में राकेश कुमार (Rakesh Kumar) को शिकस्त झेलनी पड़ी. राकेश कुमार चीन के ऐ झिनलियांग (Ai Xinliang) से एक करीबी मुकाबले में 143-145 से हारकर पदक की रेस से बाहर हो गए.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: Rubina Francis ने जगाई मेडल की उम्मीद, 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में प्रवेश

राकेश पहले सेट में ही 29-30 से पिछड़ गए थे. चीनी तीरंदाज ने भारतीय खिलाड़ी के वापसी के प्रयासों के बावजूद आखिर तक अपनी बढ़त कायम रखी. राकेश ने पहले, तीसरे और पांचवें सेट में 29 का स्कोर बनाया, लेकिन दूसरे और चौथे सेट में वह 28 का स्कोर ही बना पाये जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा. Also Read - Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो पैरालिंपिक में Sumit Antil ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड, भारत की झोली में दूसरा स्वर्ण पदक

That was close 😮#IND‘s Rakesh Kumar loses 143-145 to #CHN‘s Ai Xinliang in Men’s Individual Compound Open quarter-finals. #Tokyo2020 #Paralympics #ParaArchery

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) August 31, 2021