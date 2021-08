Tokyo Paralympics 2020: भारत के पैरा तीरंदाज राकेश कुमार (Rakesh Kumar) टोक्यो पैरालम्पिक के पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन तीरंदाजी इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि श्याम सुंदर स्वामी (Shyam Sundar Swami) बाहर हो गए. राकेश ने हांगकांग के चुएन नगाई को हराया जबकि स्वामी को 1/16 एलिमिनेशन राउंड में अमेरिका के मैट स्टट्जमैन के हाथों हार झेलनी पड़ी.Also Read - Tokyo Paralympics: फाइनल में पहुंचने के बाद भाविना ने कहा- कड़ी मेहनत करने से कुछ भी असंभव नहीं

राकेश रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहे थे. उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखते हुए चुएन को 1/16 एलिमिनेशन राउंड में 144-131 से हराया. राकेश ने पहले थ्री एरोव्स में 29 का शॉट खेला. इसके बाद दूसरे राउंड में उन्होंने फिर 29 का शॉट खेला. तीसरे राउंड के बाद राकेश का स्कोर 150 में से 144 रहा जबकि चुएन का तीन राउंड के बाद स्कोर 131 रहा.

🇮🇳 Para-Archer @RakeshK21328176 defeats #HKG Chuen K Ngai 144-131 in compound open 1/16 Elimination match to advance to the next round

He will play his 1/8 elimination round on 31 August

Many congratulations to our champ!#Cheer4India #Praise4Para#Tokyo2020 pic.twitter.com/V07l4tfQA6

— SAI Media (@Media_SAI) August 28, 2021