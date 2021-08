Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो पैरालंपिक से भारत के लिए 27 अगस्त को बड़ी खबर आई है. भाविना पटेल (Bhavina Patel) ने महिला टेबल टेनिस एकल क्लास 4 के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही देश के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया. अहमदाबाद की 34 वर्षीय भाविना ने 2016 रियो पैरालम्पिक की स्वर्ण पदक विजेता सर्बिया की बोरिसलावा पेरिच रांकोविच को सीधे गेमों में 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. भाविना ने 19 मिनट तक चले मुकाबले में रांकोविच को 11-5,11-6, 11-7 से हराया.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: Bhavina Patel टेबल टेनिस महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं

भाविना पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पैरालंपिक खेलों के सेमीफाइनल में जगह बनाई है. सेमीफाइनल में भाविना का सामना शनिवार को चीन की झांग मिआ से होगा.

Tokyo Paralympics: Para table tennis player Bhavina Patel beats Borislava Rankovic of Serbia 3-0 to reach the semifinals of Class 4 Table Tennis event. She won 11-5, 11-6, 11-7

(File pic courtesy: PIB India’s Twitter) pic.twitter.com/fyYgJnzy4G

— ANI (@ANI) August 27, 2021