टोक्यो पैरालिंपिक में भारत अपना पहला गोल्ड मेडल जीतने के करीब पहुंच गया है. देश की टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल (Bhavina Patel) लगातार इतिहास रचते हुए इस स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई हैं, जिन्होंने चीन की मियाओ झांग को क्लास 4 वर्ग के कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया. पटेल ने दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी को 7-11, 11-7, 11-4, 9.11, 11-8 से हराकर भारतीय खेमे में भी सभी को चौंका दिया.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: Bhavina Patel ने रच दिया इतिहास, टोक्यो पैरालंपिक में भारत का मेडल पक्का

अब उनका सामना दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी चीन की यिंग झोउ से होगा. गुजरात के मैहसाणा जिले में एक छोटी परचून की दुकान चलाने वाले हंसमुखभाई पटेल की बेटी भाविना को पदक का दावेदार भी नहीं माना जा रहा था लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से इतिहास रच दिया. Also Read - Tokyo Paralympics 2020: Bhavina Patel टेबल टेनिस महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं

बारह महीने की उम्र में पोलियो की शिकार हुईं पटेल ने कहा, ‘जब मैं यहां आई तो मैने सिर्फ अपना शत प्रतिशत देने के बारे में सोचा था. अगर ऐसा कर सकी तो पदक अपने आप मिलेगा. मैंने यही सोचा था.’ Also Read - Kapil Dev की मांग, खेल उपकरणों पर से हटे टैक्‍स, तभी देश से निकलेंगे चैंपियंस

It's a big achievement. Everyone says defeating China is tough. Today, I've proved nothing is impossible. I urge all Indians to give their blessings to me for final match tomorrow, so I'll be able to perform better: Paddler Bhavina Patel on her semi-final win in Tokyo Paralympics pic.twitter.com/WM503ogNV1 — ANI (@ANI) August 28, 2021

उन्होंने कहा, ‘अगर मैं इसी आत्मविश्वास से अपने देशवासियों के आशीर्वाद के साथ खेलती रही तो कल स्वर्ण जरूर मिलेगा. मैं फाइनल के लिए तैयार हूं और अपना शत प्रतिशत दूंगी.’

Congratulations Bhavina Patel! You played excellently. The entire nation is praying for your success and will be cheering for you tomorrow. Give your best and play without any pressure. Your accomplishments inspire the entire nation. #Paralympics — Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2021

व्हीलचेयर पर खेलने वाली पटेल ने पहला गेम गंवा दिया लेकिन बाद में दोनों गेम जीतकर शानदार वापसी की. तीसरा गेम जीतने में उन्हें चार मिनट ही लगे. चौथे गेम में चीनी खिलाड़ी ने फिर वापसी की लेकिन निर्णायक पांचवें गेम में पटेल ने रोमांचक जीत दर्ज करके फाइनल में प्रवेश किया.

#IND Bhavina Patel's dream run continues! 👏 One win away from here GOLD medal. India is proud of you 🇮🇳#Paralympics #Praise4Para pic.twitter.com/0yScdLROny — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) August 28, 2021

दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी झांग के खिलाफ पटेल की यह पहली जीत थी. दोनों इससे पहले 11 बार एक दूसरे से खेल चुके हैं. पटेल को पहले ग्रुप मैच में झोउ ने आसानी से हराया था. उनके खिलाफ फाइनल जीतना आसान नहीं होगा. पटेल ने क्वॉर्टर फाइनल में 2016 रियो पैरालम्पिक की स्वर्ण पदक विजेता और दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी बोरिस्लावा पेरिच रांकोविच को हराया था.

क्लास 4 वर्ग के खिलाड़ियों का बैठने का संतुलन सही रहता है और हाथ पूरी तरह से काम करते हैं. उनके शरीर में विकार मेरूदंड में चोट के कारण होता है. पटेल ने 13 साल पहले अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में नेत्रहीन संघ में खेलना शुरू किया जहां वह दिव्यांगों के लिए आईटीआई की छात्रा थीं. बाद में उन्होंने दृष्टिदोष वाले बच्चों को टेबल टेनिस खेलते देखा और इसी खेल को अपनाने का फैसला किया. उन्होंने अहमदाबाद में रोटरी क्लब के लिए पहला पदक जीता. उनका विवाह निकुंज पटेल से हुआ जो गुजरात के लिए जूनियर क्रिकेट खेल चुके हैं.