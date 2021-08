Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो ओलंपिक में 29 अगस्त को डिस्कस थ्रोअर विनोद कुमार (Vinod Kumar) के ‘ब्रॉन्ज मेडल’ जीतने की खबर तेजी से फैल गई, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही फैंस की खुशी चिंता में बदल गई. विनोद कुमार ने चक्का फेंक एफ-52 फाइनल (Discus Throw F52 final) में 19.91 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता था, लेकिन अब नतीजे को होल्ड पर रखा गया है. विनोद कुमार ने अपने छह अटेंप्ट में क्रमश: 17.46, 18.32, 17.80, 19.12, 19.91 और 19.81 मीटर का थ्रो किया था.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: भारत को तुर्की से मिली शिकस्त, मिक्सड टीम कंपाउंड तीरंदाजी से बाहर

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पूर्व जवान विनोद कुमार ने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए 19.91 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका था. इस दौरान वह पोलैंड के पियोट्र कोसेविज (20.02 मीटर) और क्रोएशिया के वेलिमीर सैंडोर (19.98 मीटर) के पीछे रहे. Also Read - Tokyo Paralympics 2020: 'खेल दिवस' पर भारत ने लहराया परचम, खिलाड़ियों ने टोक्यो में रच दिया इतिहास

बता दें कि विनोद के पिता 1971 भारत-पाक युद्ध में लड़े थे. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में जुड़ने के बाद ट्रेनिंग करते हुए वह लेह में एक चोटी से गिर गए थे, जिससे उनके पैर में चोट लगी थी. इसके कारण वह करीब एक दशक तक बिस्तर पर रहे और इसी दौरान उनके माता-पिता दोनों का देहांत हो गया था. Also Read - Tokyo Paralympics 2020: Vinod Kumar ने जीता मेडल, पत्नी ने कहा- 'खुश हूँ, उन्हें बहुत प्यार करती हूँ'

Tokyo #PARALYMPICS , Discus Throw F52: Vinod Kumar’s classification is under review and his result is on hold

